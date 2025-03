Президент США стане дідусем дев'ятий раз

Хлопчик має з'явитися на світ у вересні, він стане дев'ятим онуком президента США.

Перед майбутніми батьками стоїть відповідальне завдання - вибрати синові ім'я. За словами Лари Трамп, вони б хотіли назвати новонародженого Чарлі, але таке ім'я вже носить їх пес.

Президент США уже привітав сина та його дружину у Twitter.

"Дуже гордий і дуже радий за вас", - написав він.

Congratulations Eric & Lara. Very proud and happy for the two of you! https://t.co/s0T3cTQc40

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 березня 2017 р.

Як пише видання, Дональд Трампа має п'ятеро дітей і вісім онуків. П'ятеро з них - від старшого сина Дональда Трампа-молодшого і його дружини Ванесси, ще троє - від дочки Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера.

Раніше повідомлялося, що колишня дружина президента Івана Трамп приступила до написання мемуарів про виховання дітей.

Нагадаємо, Д.Трамп заявив, що діти нелегальних іммігрантів можуть не побоюватися депортації.