Президент США начал телефонные переговоры с В.Путиным (дополнено)

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КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп начал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома, переговоры президента США с А.Меркель продолжались 45 минут.

"... Теперь звонок к третьему из пяти глав правительств, разговор с президентом Путиным", - написал Ш.Спайсер.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C

- Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

Напомним, Д.Трамп уже провел разговор с премьером Японии Синдзо Абэ и пригласил последнего посетить Белый дом 10 февраля.

Украинские Национальные Новости

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