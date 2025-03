Президент США начал телефонные переговоры с В.Путиным (дополнено)

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома, переговоры президента США с А.Меркель продолжались 45 минут.

"... Теперь звонок к третьему из пяти глав правительств, разговор с президентом Путиным", - написал Ш.Спайсер.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C

- Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

Напомним, Д.Трамп уже провел разговор с премьером Японии Синдзо Абэ и пригласил последнего посетить Белый дом 10 февраля.