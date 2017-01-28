Президент США розпочав телефонні переговори із В.Путіним (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп розпочав переговори із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це в Twitter написав прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН.
Як повідомив речник Білого дому, перемовини президента США із А.Меркель тривала 45 хвилин.
"...тепер дзвінок до третього із п'ятьох глав урядів, розмова із президентом Путіним", - написав Ш.Спайсер.
After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C— Sean Spicer (@PressSec) 28 січня 2017 р.
Нагадаємо, Д.Трамп уже провів розмову із прем'єром Японії Сіндзо Абе і запросив останнього відвідати Білий дім 10 лютого.