Президент США поздравил иудеев с праздником Песах

"Счастливого Песаха всем, кто отмечает (его) в США, Израиле и по всему миру. Chag Sameach! ( "Хаг самеах" - пожелание счастливого праздника на иврите) ", - написал Д.Трамп.

Напомним, иудеи всего мира сегодня отмечают один из главных праздников - Песах. Песах - самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории - с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад.

Песах, праздник Исхода евреев из Египта, в 2017 году отмечают 10-18 апреля. В дни Песаха отмечают освобождение от рабства - как физического, так и духовного.

В Израиле Песах - семидневный праздник, первый и последний дни которого - полноценные праздники и нерабочие дни. За пределами Израиля праздник длится 8 дней, из которых первые два и последние два - полноценные праздники.

Happy Passover to everyone celebrating in the United States of America, Israel, and around the world. #ChagSameach

