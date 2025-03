Президент США привітав іудеїв зі святом Песах

“Щасливого Песаха всім, хто відзначає (його) в США, Ізраїлі та по всьому світу. Chag Sameach! (“Хаг самеах” — побажання щасливого свята на івриті),” — написав Д.Трамп.

Нагадаємо, іудеї всього світу сьогодні відзначають одне з головних свят – Песах. Песах – найдавніше з єврейських свят, воно пов'язано з однією з найважливіших подій в єврейській історії – з виходом з єгипетського рабства близько 3300 років тому.

Песах, свято Виходу євреїв з Єгипту, у 2017 році відзначають 10-18 квітня. У дні Песаха відзначають звільнення від рабства – як фізичного, так і духовного.

В Ізраїлі Песах - семиденне свято, перший і останній дні якого - повноцінні свята і неробочі дні. За межами Ізраїлю свято триває 8 днів, з яких перші два і останні два - повноцінні свята.

Happy Passover to everyone celebrating in the United States of America, Israel, and around the world. #ChagSameach

