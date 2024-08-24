Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости
Киев • УНН
Анджей Дуда посетил Киев для участия в торжествах по случаю 33-й годовщины Независимости Украины. Канцелярия польского президента сообщила о визите и опубликовала видео его приезда.
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев, о чем сообщила в субботу канцелярия польского президента, пишет УНН.
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"Киев. Начался визит президента Анджея Дуды в Украину. Президент Республики Польша принимает участие в торжествах по случаю 33-й годовщины Независимости Украины", - сообщили в канцелярии Дуды в X, показав видео его приезда.
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