Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа на выборах

Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа на выборах

  •  102804 просмотра
Враг атакует: угроза авиаударов в прифронтовых регионах

Враг атакует: угроза авиаударов в прифронтовых регионах

  •  94004 просмотра
Министр сельского хозяйства Польши: помощь Украине и Молдове во вступлении в ЕС - в интересах страны и Союза

Министр сельского хозяйства Польши: помощь Украине и Молдове во вступлении в ЕС - в интересах страны и Союза

  •  104214 просмотра
Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

  •  101807 просмотра
Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

  •  86300 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  205684 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  199568 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  216616 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  228591 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  279401 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

  •  18000 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

  •  104488 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

  •  29886 просмотра
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

  •  32555 просмотра
В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

  •  38141 просмотра
Актуальное
Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 06:46  •  5201 просмотра

Read in English

Анджей Дуда посетил Киев для участия в торжествах по случаю 33-й годовщины Независимости Украины. Канцелярия польского президента сообщила о визите и опубликовала видео его приезда.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев, о чем сообщила в субботу канцелярия польского президента, пишет УНН.

Детали

"Киев. Начался визит президента Анджея Дуды в Украину. Президент Республики Польша принимает участие в торжествах по случаю 33-й годовщины Независимости Украины", - сообщили в канцелярии Дуды в X, показав видео его приезда.

Дуда і Зеленський зустрілися перед самітом НАТО8 июля 2024, 12:59 • 30769 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаКиев
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
  •  104492 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  128080 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  133968 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  205684 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  106856 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  91606 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  79592 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  199568 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100164 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  97370 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Популярные

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности

  •  86300 просмотра
Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

  •  101807 просмотра
Министр сельского хозяйства Польши: помощь Украине и Молдове во вступлении в ЕС - в интересах страны и Союза

Министр сельского хозяйства Польши: помощь Украине и Молдове во вступлении в ЕС - в интересах страны и Союза

  •  104214 просмотра
Враг атакует: угроза авиаударов в прифронтовых регионах

Враг атакует: угроза авиаударов в прифронтовых регионах

  •  94004 просмотра
Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа на выборах

Роберт Кеннеди-младший поддержал Дональда Трампа на выборах

  •  102804 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  205684 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  199568 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  216616 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  228591 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  279401 просмотра

Война

россия ночью атаковала район острова Змеиный четырьмя ракетами Х-22

россия ночью атаковала район острова Змеиный четырьмя ракетами Х-22

  •  3750 просмотра
Зеленский: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать плоды на своей территории

Зеленский: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать плоды на своей территории

  •  11122 просмотра
В Белом доме сказали, что бы свидетельствовало о полезности визита премьера Индии в Киев

В Белом доме сказали, что бы свидетельствовало о полезности визита премьера Индии в Киев

  •  23100 просмотра
22 обстрела: российские войска атаковали 11 громад Сумской области

22 обстрела: российские войска атаковали 11 громад Сумской области

  •  18633 просмотра
В Донецкой области рф убила 5 мирных жителей

В Донецкой области рф убила 5 мирных жителей

  •  22983 просмотра

политика

Зеленский: украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей

Зеленский: украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей

  •  1164 просмотра
Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

  •  5904 просмотра
Зеленский: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать плоды на своей территории

Зеленский: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать плоды на своей территории

  •  11122 просмотра
Зеленский записал видеообращение с поздравлением украинцев с Днем Независимости из Сумской области

Зеленский записал видеообращение с поздравлением украинцев с Днем Независимости из Сумской области

  •  8873 просмотра
В Белом доме сказали, что бы свидетельствовало о полезности визита премьера Индии в Киев

В Белом доме сказали, что бы свидетельствовало о полезности визита премьера Индии в Киев

  •  23100 просмотра

Война

россия ночью атаковала район острова Змеиный четырьмя ракетами Х-22

россия ночью атаковала район острова Змеиный четырьмя ракетами Х-22

  •  3750 просмотра
Зеленский: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать плоды на своей территории

Зеленский: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать плоды на своей территории

  •  11122 просмотра
В Белом доме сказали, что бы свидетельствовало о полезности визита премьера Индии в Киев

В Белом доме сказали, что бы свидетельствовало о полезности визита премьера Индии в Киев

  •  23100 просмотра
22 обстрела: российские войска атаковали 11 громад Сумской области

22 обстрела: российские войска атаковали 11 громад Сумской области

  •  18633 просмотра
В Донецкой области рф убила 5 мирных жителей

В Донецкой области рф убила 5 мирных жителей

  •  22983 просмотра

политика

Зеленский: украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей

Зеленский: украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей

  •  1164 просмотра
Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

  •  5904 просмотра
Зеленский: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать плоды на своей территории

Зеленский: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать плоды на своей территории

  •  11122 просмотра
Зеленский записал видеообращение с поздравлением украинцев с Днем Независимости из Сумской области

Зеленский записал видеообращение с поздравлением украинцев с Днем Независимости из Сумской области

  •  8873 просмотра
В Белом доме сказали, что бы свидетельствовало о полезности визита премьера Индии в Киев

В Белом доме сказали, что бы свидетельствовало о полезности визита премьера Индии в Киев

  •  23100 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  92661 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  101112 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  102655 просмотра

Экономика

Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

  •  33736 просмотра
Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

  •  27082 просмотра
В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

  •  25962 просмотра
Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

  •  38240 просмотра
Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

  •  28721 просмотра

Киев

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

  •  5904 просмотра
Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

  •  14437 просмотра
Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

  •  25787 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  71639 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

23 августа 2024, 05:26  •  40521 просмотра