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Президент Польщі Дуда прибув до Києва на святкування Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 45736 перегляди

Анджей Дуда відвідав Київ для участі в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. Канцелярія польського президента повідомила про візит та опублікувала відео його приїзду.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до Києва, про що повідомила у суботу канцелярія польського президента, пише УНН.

Деталі

"Київ. Розпочався візит президента Анджея Дуди в Україну. Президент Республіки Польща бере участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України", - повідомили у канцелярії Дуди у X, показавши відео його приїзду.

Дуда і Зеленський зустрілися перед самітом НАТО08.07.24, 15:59 • 30970 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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