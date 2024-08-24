Президент Польщі Дуда прибув до Києва на святкування Дня Незалежності
Київ • УНН
Анджей Дуда відвідав Київ для участі в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. Канцелярія польського президента повідомила про візит та опублікувала відео його приїзду.
Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до Києва, про що повідомила у суботу канцелярія польського президента, пише УНН.
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"Київ. Розпочався візит президента Анджея Дуди в Україну. Президент Республіки Польща бере участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України", - повідомили у канцелярії Дуди у X, показавши відео його приїзду.
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