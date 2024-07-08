Дуда и Зеленский встретились перед саммитом НАТО
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда встретился с президентом Украины Зеленским во дворце Бельведер в Варшаве перед отъездом на саммит НАТО.
Президент Польши Анджей Дуда встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Бельведерском дворце в Варшаве перед отъездом на саммит НАТО, о чем сообщили в понедельник в канцелярии польского президента, пишет УНН.
Президент (Польши) Анджей Дуда перед отъездом на саммит НАТО встретился с президентом Украины Зеленским в Бельведерском дворце
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