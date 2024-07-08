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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дуда и Зеленский встретились перед саммитом НАТО

Дуда и Зеленский встретились перед саммитом НАТО

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 12:59  •  12600 просмотра

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Президент Польши Анджей Дуда встретился с президентом Украины Зеленским во дворце Бельведер в Варшаве перед отъездом на саммит НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Бельведерском дворце в Варшаве перед отъездом на саммит НАТО, о чем сообщили в понедельник в канцелярии польского президента, пишет УНН.

Президент (Польши) Анджей Дуда перед отъездом на саммит НАТО встретился с президентом Украины Зеленским в Бельведерском дворце

- сообщили в канцелярии Дуды в X.

Зеленский о соглашении по безопасности с Польшей: предусмотрена разработка механизма сбивания ракет рф в небе Украины8 июля 2024, 12:39 • 15409 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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polshaПольша
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