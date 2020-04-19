Президент клуба Серии А заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент итальянской "Брешии" Массимо Челлино заразился коронавирусом. Об этом он заявил в интервью La Repubblica, передает УНН.
Заболевание президента "Брешии" не проходит бессимптомно. Его беспокоила сильная усталость и боль в костях.
"Я был в Кальяри течение нескольких дней. До этого я находился в Брешии на карантине в течение трех недель. Я отправился в больницу, чтобы сделать несколько тестов. СМИ узнали, что моя дочь заразилась коронавирусом. Теперь и у меня подтвержден анализ. У меня были симптомы болезни, я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях", - подчеркнул Челлино.
Примечательно, что ранее Челлино выступал против восстановления Серии А.