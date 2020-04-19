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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 2183 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 6069 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 48810 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 91526 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103897 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129862 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129905 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122093 просмотра

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Президент клуба Серии А заразился коронавирусом

Президент клуба Серии А заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 12050 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент итальянской "Брешии" Массимо Челлино заразился коронавирусом. Об этом он заявил в интервью La Repubblica, передает УНН.

Заболевание президента "Брешии" не проходит бессимптомно. Его беспокоила сильная усталость и боль в костях.

"Я был в Кальяри течение нескольких дней. До этого я находился в Брешии на карантине в течение трех недель. Я отправился в больницу, чтобы сделать несколько тестов. СМИ узнали, что моя дочь заразилась коронавирусом. Теперь и у меня подтвержден анализ. У меня были симптомы болезни, я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях", - подчеркнул Челлино.

Примечательно, что ранее Челлино выступал против восстановления Серии А.

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