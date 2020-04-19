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Президент клубу Серії А заразився коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент італійської "Брешії" Массімо Челліно заразився коронавірусом. Про це він заявив в інтерв'ю La Repubblica, передає УНН.

Захворювання президента "Брешії" не проходить безсимптомно. Його турбувала сильна втома і біль у кістках.

"Я був в Кальярі протягом декількох днів. До цього я перебував в Брешії на карантині протягом трьох тижнів. Я відправився в лікарню, щоб зробити кілька тестів. ЗМІ дізналися, що моя дочка заразилася коронавірусом. Тепер і у мене підтверджений аналіз. У мене були симптоми хвороби, я відчував надмірну втому і біль в кістках", - наголосив Челліно.

Примітно, що раніше Челліно виступав проти відновлення Серії А.

Українські Національні Новини

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