Президент клубу Серії А заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент італійської "Брешії" Массімо Челліно заразився коронавірусом. Про це він заявив в інтерв'ю La Repubblica, передає УНН.
Захворювання президента "Брешії" не проходить безсимптомно. Його турбувала сильна втома і біль у кістках.
"Я був в Кальярі протягом декількох днів. До цього я перебував в Брешії на карантині протягом трьох тижнів. Я відправився в лікарню, щоб зробити кілька тестів. ЗМІ дізналися, що моя дочка заразилася коронавірусом. Тепер і у мене підтверджений аналіз. У мене були симптоми хвороби, я відчував надмірну втому і біль в кістках", - наголосив Челліно.
Примітно, що раніше Челліно виступав проти відновлення Серії А.