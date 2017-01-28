Президент Ирана о планах Д.Трампа: не время строить стены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Ирана Хасан Роухани на фоне указов президента США Дональда Трампа о беженцах и строительстве стены на границе с Мексикой заявил, что "не время строить стены", сообщает УНН со ссылкой на Tasnim.
"Сегодня не время строить стены между нациями. Они что, забыли, как много лет назад упала Берлинская стена?", - сказал он.
Х.Роухани отметил, что, "...если между нациями есть стены, их необходимо убирать".
По словам президента Ирана, в настоящее время все мы стали соседями в культурном, научном и цивилизационном плане, а технологии позволили нам преодолеть огромные расстояния между различными государствами.
"Никто не в силах противостоять глобализации сегодня", - подчеркнул Х.Роухани.
Ранее Д.Трамп подписал указ, в котором говорится в том числе о строительстве стены на границе страны с Мексикой. По его словам, он может ввести налог на импорт товаров из Мексики, чтобы покрыть расходы на строительство стены.