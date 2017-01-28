Президент Ірану про плани Д.Трампа: не час будувати стіни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент Ірану Хасан Роухані на тлі указів президента США Дональда Трампа про біженців та будівництво стіни на кордоні з Мексикою заявив, що “не на часі будувати стіни”, повідомляє УНН із посиланням на Tasnim.
“Сьогодні не час будувати стіни між націями. Вони що, забули, як багато років тому впала Берлінська стіна?” — сказав він.
Х.Роухані зазначив, що, "... якщо між націями є стіни, їх необхідно прибирати”.
За словами президента Ірану, в даний час всі ми стали сусідами в культурному, науковому і цивілізаційному плані, а технології дозволили нам подолати величезні відстані між різними державами.
“Ніхто не в силах протистояти глобалізації сьогодні”, — підкреслив Роухані.
Раніше Трамп підписав указ, в якому говориться в тому числі про будівництво стіни на кордоні країни з Мексикою. За його словами, він може ввести податок на імпорт товарів з Мексики, щоб покрити витрати на будівництво стіни.