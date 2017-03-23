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Президент поручил С.Полтораку усилить охрану всех военных объектов - С.Цеголко

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку усилить охрану всех военных объектов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook, передает УНН.

"Президент поручил министру обороны усилить охрану всех военных объектов. По словам Степана Полторака, запасы оружия и боеприпасов в зоне проведения АТО достаточные для выполнения боевых задач", - сообщил он.

Напомним, Президента держат в курсе событий на складе боеприпасов в Харьковской области с трех ночи.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

Украинские Национальные Новости

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