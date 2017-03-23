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Президент доручив С.Полтораку посилити охорону всіх військових об’єктів - С.Цеголко

Президент доручив С.Полтораку посилити охорону всіх військових об’єктів - С.Цеголко

Київ • УНН

 • 9650 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку посилити охорону всіх військових об’єктів. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у Facebook, передає УНН.

"Президент доручив Міністрові оборони посилити охорону всіх військових об’єктів. За словами Степана Полторака, запаси зброї та боєприпасів в зоні проведення АТО достатні для виконання бойових завдань", - повідомив він.

Нагадаємо, Президента тримають у курсі подій на складі боєприпасів на Харківщині з третьої ночі.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

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