Представлены официальные талисманы зимней Олимпиады и Паралимпиады 2022 года в Пекине

Организаторы пояснили, что у Бин Двэнь Двэнь костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта — эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром.

Первый иероглиф в имени панды означает “лед” и символизирует чистоту и силу. Фигура панды символизирует крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.

Традиционный китайский красный фонарик Сюэ Жунжун стал символом Паралимпийских игр. Первый иероглиф в имени символа означает “снег”, и символизирует красоту и чистоту зимних видов спорта.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля 2022 года. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта. Стоит также отметить, что Пекин станет первым городом в истории, который примет и летние Олимпийские игры (XXIX Игры 2008 года) и зимнюю Олимпиаду.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1

— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019

Meet Shuey Rhon Rhon — this Chinese lantern child is the #mascot of #Beijing2022 Paralympic Winter Games and has already warmed our hearts! pic.twitter.com/R4OpdRZuX4

— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019

Nihao #BingDwenDwen! Let’s find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm

— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019

#ShueyRhonRhon is here to light the way to #Beijing2022. Watch below to find out more about this lovable lantern child! pic.twitter.com/PFi4hKU0dx

— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019