Презентовано офіційні талісмани зимової Олімпіади та Паралімпіади 2022 року у Пекіні

Організатори пояснили, що у Бін Двень Двень костюм з льоду, серце із золота і любов до всіх видів спорту — ця панда готова поділитися справжнім духом Олімпійських ігор з усім світом.

Перший ієрогліф в імені панди означає “лід” і символізує чистоту і силу. Фігура панди символізує міцне тіло спортсменів і незламний олімпійський дух.

Традиційний китайський червоний ліхтарик Сюе Жунжун став символом Паралімпійських ігор. Перший ієрогліф в імені символу означає “сніг”, і символізує красу і чистоту зимових видів спорту.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть 4-20 лютого 2022 року. Паралімпіада пройде з 4 по 13 березня. Варто також зазначити, що Пекін стане першим містом в історії, яке прийме і літні Олімпійські ігри (XXIX Ігри 2008 року) та зимову Олімпіаду.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1

Meet Shuey Rhon Rhon — this Chinese lantern child is the #mascot of #Beijing2022 Paralympic Winter Games and has already warmed our hearts! pic.twitter.com/R4OpdRZuX4

Nihao #BingDwenDwen! Let’s find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm

#ShueyRhonRhon is here to light the way to #Beijing2022. Watch below to find out more about this lovable lantern child! pic.twitter.com/PFi4hKU0dx

