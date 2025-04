Пресс-секретарь Трампа подает в отставку

"После трех с половиной лет наша прекрасная Сара Хаккаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой, в большой штат Арканзас", - написал президент США.

При этом, Трамп охарактеризовал своего пресс-секретаря как профессионала и выразил надежду, что она продолжит свою карьеру на высоких государственных должностях.

"Она очень особенный человек с чрезвычайными талантами, которая сделала невероятную работу Я надеюсь, она примет решение баллотироваться на пост губернатора Арканзаса - она будет фантастической. Сара, спасибо тебе за хорошо выполненную работу!" - отметил президент США.

Напомним, Сара Сандерс начала работать в команде Дональда Трампа с 2016 года на направлении коммуникаций. В июле 2017 она была назначена на должность спикера Белого дома.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.