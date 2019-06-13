Пресс-секретарь Трампа подает в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня и возможно будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter президента США Дональда Трампа.
"После трех с половиной лет наша прекрасная Сара Хаккаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой, в большой штат Арканзас", - написал президент США.
При этом, Трамп охарактеризовал своего пресс-секретаря как профессионала и выразил надежду, что она продолжит свою карьеру на высоких государственных должностях.
"Она очень особенный человек с чрезвычайными талантами, которая сделала невероятную работу Я надеюсь, она примет решение баллотироваться на пост губернатора Арканзаса - она будет фантастической. Сара, спасибо тебе за хорошо выполненную работу!" - отметил президент США.
Напомним, Сара Сандерс начала работать в команде Дональда Трампа с 2016 года на направлении коммуникаций. В июле 2017 она была назначена на должность спикера Белого дома.
After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.