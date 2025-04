Прес-секретар Трампа подає у відставку

"Після трьох з половиною років наша прекрасна Сара Хаккабі Сандерс залишить Білий дім наприкінці місяця та відправиться додому, у великий штат Арканзас", - написав президент США.

При цьому, Трамп схарактеризував свою речницю як професіонала та висловив сподівання, що вона продовжить свою кар'єру на високих державних посадах.

"Вона дуже особлива людина з надзвичайними талантами, яка зробила неймовірну роботу! Я сподіваюсь, вона прийме рішення балотуватися на посаду губернатора Арканзасу - вона буде фантастичною. Сара, дякую тобі за добре виконану роботу!"- зауважив президент США.

Нагадаємо, Сара Сандерс почала працювати в команді Дональда Трампа з 2016 року на напрямку комунікацій. У липні 2017 року вона була призначена на посаду речниці Білого дому.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....

