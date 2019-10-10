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Пресс-марафон: Зеленскому передали вопросы от Балуха

Киев • УНН

 • 11670 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время пресс-марафона поставили вопрос от освобожденного украинского политзаключенного Владимира Балуха о том, могут ли украинские политзаключенные быть включены в переговорный процесс с Россией, передает корреспондент УНН.

Пресс-марафон: Зеленскому передали вопросы от Балуха

"Если мы говорим о Минске, мы можем говорить, что такое группа - это не три человека, есть, вы знаете, политическая, по безопасности, экономическая, гуманитарная - очень много групп. Если мы говорим там о вопросах политзаключенных, где проводит гуманитарная группа и т.д. - то пожалуйста. Если именно в эту группу, именно этот вопрос, то да... По поводу вопроса возвращения наших политзаключенных, почему нет - пусть ребята помогают, с удовольствием", - ответил Президент.

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Ранее Зеленский назвал главное разочарование на посту Президента.

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