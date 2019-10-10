Зеленський назвав головне розчарування на посту Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Найголовніше розчарування Володимира Зеленського на посту Президента України – це люди з політичного середовища. Про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.
“Найбільше розчарування, яке є з першого дня, і я в ньому живу — це люди з політичного середовища. Це люди, які були в політиці, які займали різні пости, навіть ті, що були начебто чесні. Сам формат їх поведінки „говорю одне, роблю друге"... Тобто моє найбільше розчарування щодо людей, які займаються політикою. Найголовнішою”, — сказав Зеленський.
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Він заявив, що про головну свою помилку зможе сказати після того, як мине його президентський строк.
Раніше Зеленський розповів, що втратив стосунки з російськими артистами.