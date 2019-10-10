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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський розповів, що втратив стосунки з російськими артистами

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів про свої стосунки з російськими артистами, з якими раніше працював. Про це він заявив під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.

Зеленський розповів, що втратив стосунки з російськими артистами

Відповідаючи на питання з ким із російських артистів, з якими працював раніше, Президент України Володимир Зеленський підтримує стосунки, він відповів:

"Я вам чесно скажу, що я майже втратив всіх. Всіх втратив. У мене з Андрієм Макаревичем нормальні стосунки. Рідко бачимось, останній раз 2 роки тому".

За словами Президента у нього нормальні стосунки з Маріусом Вайсбургом, який знімав фільми для "Студії квартал 95".

"Хтось з хлопців з Comedy мені дзвонив, коли вони приїжджали в Україну, вони кудись приїжджали до Одеси", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що не проти оприлюднення стенограми його телефонної розмови з послом США в Європейському Союзі Гордоном Сондлендом, але самої розмови не пам’ятає.

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