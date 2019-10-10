Зеленский рассказал, что потерял отношения с российскими артистами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с российскими артистами, с которыми раньше работал. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос с кем из российских артистов, с которыми работал ранее, Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает отношения, он ответил:
"Я вам честно скажу, что я почти потерял всех. Всех потерял. У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Редко видимся, последний раз 2 года назад".
По словам Президента у него нормальные отношения с Мариусом Вайсбургом, который снимал фильмы для "Студии квартал 95".
"Кто-то из ребят из Comedy мне звонил, когда они приезжали в Украину, они куда-то приезжали в Одессу", - сказал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не против обнародования стенограммы его телефонного разговора с послом США в Европейском Союзе Гордоном Сондлендом, но самого разговора не помнит.