Зеленский назвал главное разочарование на посту Президента

"Самое большое разочарование, которое есть с первого дня, и я в нем живу - это люди с политической среды. Это люди, которые были в политике, которые занимали различные посты, даже те, которые были вроде бы честны. Сам формат их поведения "говорю одно, делаю второе" ... То есть сильное разочарование от людей, которые занимаются политикой. Главной", - сказал Зеленский.

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Он заявил, что о главную свою ошибку сможет сказать после того, как пройдет его президентский срок.

Ранее Зеленский рассказал, что потерял отношения с российскими артистами.