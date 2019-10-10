Прес-марафон: Зеленському передали запитання від Балуха

“Якщо ми кажемо про Мінськ, ми можемо говорити, що таке група — це не три людини, є, ви знаєте, політична, безпекова, економічна, гуманітарна — дуже багато груп. Якщо ми кажемо там про питання політв’язнів, де проводить гуманітарна група і таке інше — то будь ласка. Якщо саме в цю групу, саме це питання, то так... З приводу питання повернення наших політв’язнів, чому ні — хай хлопці допомагають, із задоволенням”, — відповів Президент.

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