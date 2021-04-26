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Премия "Оскар": объявлен победитель в номинации лучший иностранный фильм

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Картина "Еще по одной" (Druk, 2020) получила премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом было объявлено в воскресенье на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию ведет телеканал ABC, передает УНН.

Что известно

Выдвинутая Данией лента режиссера Томаса Винтенберга повествует о группе друзей, которые решают проверить теорию о том, что люди якобы от рождения страдают от недостатка алкоголя в крови.

На награду претендовал также выдвинут Румынией фильм “Коллектив” (Colectiv, 2019), картина “Человек, который продал свою кожу” (The Man Who Sold His Skin, 2019) от Туниса, “Куда ты идешь, Аида?” (Quo vadis, Aida ?, 2020) от Боснии и Герцеговины, а также “Лучшие дни” (Shao nian de ni, 2019) из Китая (специальный административный район КНР Гонконг).

Контекст

93 церемония вручения премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа проходит через пандемии COVID-19 в обновленном формате сразу в нескольких местах. В качестве двух основных площадок используется театр Dolby на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и центральный железнодорожный вокзал Union Station.

“Оскар-2021” должен был пройти 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили к рассмотрению картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах.

Правда, исключение коснется только 2020 года, когда обычный прокат частично заморозили на фоне COVID-19.

Справка

Перенос “Оскара-2021” — четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провели вовремя из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м — за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м — за покушения на президента США Рональда Рейгана.

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