Премія "Оскар": оголошено переможця у номінації кращий іноземний фільм

Що відомо

Висунута Данією стрічка режисера Томаса Вінтенберга оповідає про групу друзів, які вирішують перевірити теорію про те, що люди нібито від народження страждають від нестачі алкоголю в крові.

На нагороду претендував також висунутий Румунією фільм “Колектив” (Colectiv, 2019), картина “Людина, яка продала свою шкіру” (The Man Who Sold His Skin, 2019) від Тунісу, “Куди ти йдеш, Аїда?” (Quo vadis, Aida?, 2020) від Боснії і Герцеговини, а також “Кращі дні” (Shao nian de ni, 2019) від Китаю (спеціальний адміністративний район КНР Гонконг).

Контекст

93-а церемонія вручення премії “Оскар” за заслуги в галузі кінематографу проходить через пандемію COVID-19 в оновленому форматі відразу в декількох місцях. В якості двох основних майданчиків використовується театр Dolby на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) і центральний залізничний вокзал міста Union Station.

“Оскар-2021” повинен був пройти 28 лютого, але з початком пандемії його відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти і випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.

Правда, виняток торкнеться тільки 2020 року, коли звичайний прокат частково заморозили на тлі COVID-19.

Довідка

Перенесення “Оскара-2021” — четверте за всю історію церемонії. У 1938 році її не провели вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му — через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му — через замах на президента США Рональда Рейгана.