Представители ХАМАС встретились в Турции для проведения тайных переговоров, относительно дальнейших действий в Израиле - СМИ

В Турции состоялась тайная встреча представителей палестинской террористической группировки ХАМАС, на которой стороны обсудили дальнейшие действия группировки в конфликте с Израилем. Об этом сообщило DW со ссылкой на израильскую радиостанцию Kan, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится, что заместитель председателя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, экс-глава группировки Халед Машаль и ряд других высокопоставленных представителей ХАМАС решили встретиться вживую, чтобы израильские спецслужбы не могли получить доступ к сказанному в ходе онлайн переговоров.

По данным Kan, на встрече в Турции, среди прочего, обсуждались действия боевиков в секторе Газа и Ливане, а также новое соглашение по обмену заложниками.

Напомним,

Два источника в египетских службах безопасности заявили в воскресенье, что Израиль и ХАМАС готовы к возобновлению прекращения огня и освобождению заложников, хотя остаются разногласия относительно того, как это будет реализовано.

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