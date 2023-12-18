Представители ХАМАС встретились в Турции для проведения тайных переговоров, относительно дальнейших действий в Израиле - СМИ
Лидеры ХАМАСа тайно встретились в Турции, чтобы обсудить стратегии против Израиля, включая действия в Газе и Ливане, а также потенциальную сделку об обмене заложниками.
"Дорога добра": WOG и "Фонд Маша" передали оборудование трем больницам, которые спасают раненых детей
WOG и фонд "Маша" передают оборудование для детских больниц Украины.
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
С 28 ноября по 5 декабря украинцы в Польше и Германии предоставили 165 образцов ДНК, чтобы помочь найти родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Блокада на границе с Польшей: в очереди на трех пунктах пропуска более 2 тыс. грузовиков
Более 2 000 грузовиков стоят в очередях на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков, половина из них - на пункте пропуска "Шегини", а через пункт пропуска "Ягодин" за день проезжает 1 100 грузовиков.
The Economist: Украина пытается решить вопрос мобилизации, Киеву предстоят трудные решения
Украина отчаянно пытается найти новых бойцов, для усиления обороны на линии фронта. Вскоре Киев может прийти к более тяжелым решениям по усилению мобилизации в стране.
ЕС стремится заставить Орбана осознать "полную цену" изоляции после вето по помощи для Украины - FT
Лидеры ЕС ищут способы противостоять вето венгерского премьера Орбана на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
Завтра Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию
Президент Украины Зеленский проведет свою итоговую пресс-конференцию 19 декабря. Точное время и место проведения публично не разглашаются.
рф имеет достаточно дронов, для ежедневных атак по Украине - Игнат
россия имеет достаточно беспилотников, чтобы осуществлять ежедневные атаки на Украину, причем в последнее время акцент делается на использовании ракет, в том числе воздушного базирования и типа "Искандер М", заявляет спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Литва, Швеция и Канада поддержат украинскую транспортную отрасль - Деркач
Швеция, Литва и Канада создали инициативу CIG4U, чтобы способствовать обновлению транспортного сектора и логистических маршрутов Украины.
Латвия до конца года подготовит еще более 1500 украинских военных
Латвия увеличит свои усилия по подготовке военных. До конца года еще более 1500 дополнительных украинских военнослужащих пройдут тренировки.