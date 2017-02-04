"Православный мессенджер" запустили в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В России заработал православный мессенджер "Правжизнь Телеграмм". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
В приложении при регистрации необходимо выбрать имя своего небесного покровителя. Мессенджер дает возможность подписаться на официальные каналы храмов и создать общий чат прихожан конкретного храма или церкви.
Отмечается, что священнослужители "смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать просьбы о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования".
В приложении поддерживается восемь языков.
Напомним, против 21-летней жительницы города Белгород в России возбудили уголовное дело по факту прикуривания сигареты от свечи в православном храме в мае 2016 г.