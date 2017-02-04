"Православний мессенджер" запустили в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Росії запрацював православний месенджер “Правжизнь Телеграм”. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
У додатку при реєстрації необхідно вибрати ім’я свого небесного покровителя. Мессенджер дає можливість підписатися на офіційні канали храмів і створити загальний чат прихожан конкретного храму або церкви.
Відзначається, що священнослужителі “зможуть приймати прохання про молитовну допомогу від парафіян, оперативно отримувати прохання про требах, створити канал храму і робити розсилку його передплатникам, організовувати волонтерів, збирати пожертви”.
У додатку підтримується вісім мов.
Нагадаємо, проти 21-річної жительки міста Бєлгород у Росії порушили кримінальну справу за фактом прикурювання сигарети від свічки в православному храмі в травні 2016 року.