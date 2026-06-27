Правительство запустило международную программу развития оборонных технологий с бюджетом более 100 млн евро

Кабинет министров ввел единый порядок работы с международными партнерами для развития оборонных инноваций в рамках программы Brave International. Общий бюджет первых международных программ и инструментов поддержки уже превышает 100 млн евро. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

По ее словам, решение касается как уже анонсированных, так и будущих международных инициатив, в частности UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania. Оно открывает возможность для быстрого запуска совместных грантовых конкурсов, в которых смогут участвовать не только украинские компании, но и иностранные разработчики и стартапы.

Общий бюджет первых международных программ и инструментов поддержки в рамках Brave International уже составляет более 100 миллионов евро

Премьер-министр сообщила, что Brave International имеет три ключевых направления: поиск новых технологий для нужд фронта, привлечение дополнительного финансирования для украинских оборонных стартапов и углубление интеграции украинского defense tech в мировой рынок оборонных технологий.

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По словам Свириденко, программа предусматривает создание совместных грантовых фондов на условиях равного финансирования Украины и стран-партнеров, а также паритетных наблюдательных советов и экспертных комиссий. Все разработки будут проходить обязательное тестирование в Украине на платформе Test in Ukraine.

Благодаря введенному порядку кластер оборонных технологий Brave1 запустит первые совместные международные конкурсы уже в ближайшее время