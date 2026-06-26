Свириденко подвела итоги URC2026 – Украина заключила 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о заключении 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро на конференции URC2026 в Гданьске. Среди ключевых результатов — первый транш ЕС на 3,2 млрд евро и соглашение с Всемирным банком на 3,4 млрд долларов.
Премьер-министр Юлия Свириденко подвела итоги Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске, сообщив о заключении 160 соглашений на общую сумму более 10 млрд евро. О результатах форума она написала в Telegram, сообщает УНН.
Детали
По словам Свириденко, достигнутые договоренности стали результатом ежедневной работы Президента Владимира Зеленского и всей украинской команды. Она подчеркнула, что конференция принесла Украине новые финансовые инструменты, международные партнерства и проекты по восстановлению.
Финансирование от ЕС и Всемирного банка
Среди ключевых результатов премьер-министр назвала первый транш нового финансового инструмента Европейского Союза объемом 3,2 млрд евро, а также соглашение с Всемирным банком на 3,4 млрд долларов.
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Кроме того, было объявлено о запуске Европейского флагманского фонда реконструкции Украины и создании Ukraine Transport Support Fund.
Восстановление жилья, дорог и энергетики
По итогам конференции также удалось привлечь 140 млн евро на жилищные программы и заключить соглашение с Европейским инвестиционным банком по восстановлению и защите дорог в прифронтовых регионах.
Отдельно стороны договорились о новых партнерствах в сферах оборонной промышленности и энергетики.
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