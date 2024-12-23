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Правительство задолжало банкам 10 млн гривен по компенсации программы «5-7-9»

Правительство задолжало банкам 10 млн гривен по компенсации программы «5-7-9»

Киев  •  УНН

 • 2008 просмотра

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Бюджет государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» исчерпан в октябре. Из 11 банков-участников программы активно кредитуют только 3, а общая сумма выданных кредитов составила 69 млрд грн.

В октябре бюджет государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» был полностью исчерпан, а долг правительства перед банками за компенсацию процентов до конца года может достичь 10 млрд грн.

Пишет УНН со ссылкой на отчет финансовой стабильности НБУ.

В октябре годовой бюджет государственной программы поддержки кредитования «Доступные кредиты „5-7-9%“ был исчерпан. В течение года портфель кредитов в рамках программы медленно рос, а апрельский пересмотр условий мало повлиял на расходы по программе. Поэтому долг перед банками по компенсации процентов на конец года составит около 10 млрд грн

- отметили в отчете финансовой стабильности.

По прогнозам НБУ, банки могут сдерживаться от участия в кредитовании по программе, что связано с ее медленной переориентацией на поддержку клиентов, которые больше всего нуждаются в помощи. Это снижает общую эффективность программы. Также отмечается, что из 11 банков, участвующих в программе «5-7-9%» активно кредитуют только 3 учреждения.

Напомним,

В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с начала 2024 года предпринимателям выдали 18 532 кредита на сумму 69 млрд гривен.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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