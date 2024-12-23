Правительство задолжало банкам 10 млн гривен по компенсации программы «5-7-9»
Киев • УНН
Бюджет государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» исчерпан в октябре. Из 11 банков-участников программы активно кредитуют только 3, а общая сумма выданных кредитов составила 69 млрд грн.
В октябре бюджет государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» был полностью исчерпан, а долг правительства перед банками за компенсацию процентов до конца года может достичь 10 млрд грн.
Пишет УНН со ссылкой на отчет финансовой стабильности НБУ.
В октябре годовой бюджет государственной программы поддержки кредитования «Доступные кредиты „5-7-9%“ был исчерпан. В течение года портфель кредитов в рамках программы медленно рос, а апрельский пересмотр условий мало повлиял на расходы по программе. Поэтому долг перед банками по компенсации процентов на конец года составит около 10 млрд грн
По прогнозам НБУ, банки могут сдерживаться от участия в кредитовании по программе, что связано с ее медленной переориентацией на поддержку клиентов, которые больше всего нуждаются в помощи. Это снижает общую эффективность программы. Также отмечается, что из 11 банков, участвующих в программе «5-7-9%» активно кредитуют только 3 учреждения.
Напомним,
В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с начала 2024 года предпринимателям выдали 18 532 кредита на сумму 69 млрд гривен.