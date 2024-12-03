Правительство Южной Кореи одобрило отмену военного положения
Киев • УНН
Кабинет министров Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, введенного президентом Юн Сок Йолем. Решение принято после того, как оппозиционная Демократическая партия инициировала сокращение бюджета.
Кабинет министров Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Такое решение ранее требовали принять Национальное собрание. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.
Предложение об отмене военного положения было одобрено на заседании Кабинета министров в 4: 30 (по местному времени - ред.),
В заседании Кабмина участвовал и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, который ранее подписал указ о военном положении.
Таким образом, с момента объявления в стране военного положения прошло чуть более шести часов.
Дополнение
По данным ВВС, на парламентских выборах, состоявшихся в Южной Корее весной этого года, 192 из 300 мест в Национальной ассамблее получила Демократическая партия.
В результате сокрушительного поражения, которое партия президента "Сила народа" получила на выборах, в отставку ушли лидер этой партии Хан Дон Хун и премьер-министр страны Хан Док Су подал в отставку.
СМИ писали, что голосование на выборах весной можно было рассматривать как промежуточный референдум по доверию президенту Юн Сок Елю, которому остается еще три года пребывания у власти.
Корреспондент ВВС в Сеуле Джейк Квон напоминает, что после проигранных его партией парламентских выборов президент не смог принять нужные ему законы, зато ему пришлось отчаянно накладывать вето на любые законы, которые принимает оппозиция.
На этой неделе Демократическая партия сократила предложенный правительством и партией президента бюджет, однако на него Юн Сок Йоль наложить вето не может.
Напомним
Юн Сок Йоль ввел военное положение, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности. Решение принято после того, как Демократическая партия инициировала сокращение бюджета и импичмент госаудитору.