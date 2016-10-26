Работников апелляционного админсуда в Киеве эвакуировали из-за сообщения о заминировании

Поступило сообщение о заминировании, а именно - закладке бомбы, Киевского апелляционного административного суда по адресу ул.Московская, 8.

Всех работников суда эвакуировали.

Напомним, сегодня, 26 октября, в 14:00 в Печерском районном суде продолжится судебное заседание по делу лидера "Правого сектора" на Закарпатье Александра Сачко.