Працівників апеляційного адмінсуду в Києві евакуювали через повідомлення про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Працівників Київського апеляційного адміністративного суду евакуювали через повідомлення про замінування. Про це повідомляють очевидці, передає УНН.
Надійшло повідомлення про замінування, а саме — закладення бомби, Київського апеляційного адміністративного суду за адресою вул.Московська, 8.
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Всіх працівників суду евакуювали.
Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, о 14:00 у Печерському районному суді продовжиться судове засідання у справі лідера “Правого сектору” на Закарпатті Олександра Сачка.