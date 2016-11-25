Работники интерната получили выговоры за вспышку гепатита А среди детей в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Четырем работникам Кмытовской школы-интерната, по вине которых дети заболели гепатитом А, объявлены выговоры в Житомирской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Так, в Кмытовской школе-интернате произошла вспышка гепатита А среди детей, их госпитализировали в инфекционное отделение детской областной больницы. Всего на стационарном лечении со средней и легкой степенью тяжести болезни находились 34 воспитанника школы-интерната.
По результатам служебной проверки, к дисциплинарной ответственности привлечены четверо сотрудников Кмытовской школы-интерната, по вине которых произошла вспышка вирусного гепатита А. В частности, объявлены выговоры заместителю директора по хозяйственной работе учебного заведения и трем другим работникам из обслуживающего персонала.
До сих пор на стационарном лечении находятся 16 учащихся в возрасте от 6 до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается.