Работники интерната получили выговоры за вспышку гепатита А среди детей в Житомирской области

Так, в Кмытовской школе-интернате произошла вспышка гепатита А среди детей, их госпитализировали в инфекционное отделение детской областной больницы. Всего на стационарном лечении со средней и легкой степенью тяжести болезни находились 34 воспитанника школы-интерната.

По результатам служебной проверки, к дисциплинарной ответственности привлечены четверо сотрудников Кмытовской школы-интерната, по вине которых произошла вспышка вирусного гепатита А. В частности, объявлены выговоры заместителю директора по хозяйственной работе учебного заведения и трем другим работникам из обслуживающего персонала.

До сих пор на стационарном лечении находятся 16 учащихся в возрасте от 6 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.