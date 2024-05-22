Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы

В российском подмосковье вспыхнула пригородная электричка, пассажиров эвакуировали, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал 112.

"Один из вагонов задымлений ... возле станции Поварово-1.Состав немедленно остановили, пассажиров эвакуировали. Предварительно никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Движение по ветке временно ограничено.

Как сообщает 112, потушить состав пока не удается. Огонь быстро распространяется, горят уже 4 вагона. Ситуация осложняется тем, что состав частично стоит на мосту и подобраться к нему непросто.