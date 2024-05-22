Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  68352 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  90899 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  99879 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  77972 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118640 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115932 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119799 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113594 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104571 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  228104 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 12:30  •  228104 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  213934 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  407675 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  392294 просмотра

Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы

Недалеко от станции Поварово-1 в московской области россии загорелся пригородный поезд, что привело к эвакуации пассажиров.

Новости Мира •   •  5135 просмотра
Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы

54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за угрозы ядерной безопасности-Минэнерго

54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за создание угроз ядерной безопасности путем захвата и милитаризации Запорожской атомной электростанции в Украине.

Война •   •  6638 просмотра
54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за угрозы ядерной безопасности-Минэнерго

Незаконное обогащение на 15,7 млн грн: экс замглавы офиса Президента сообщили о подозрении

Бывшему заместителю главы Офиса Президента Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн после приобретения в 2020-2022 годах активов на сумму 17,1 млн грн, что превысило его официальный доход.

политика •   •  6272 просмотра
Незаконное обогащение на 15,7 млн грн: экс замглавы офиса Президента сообщили о подозрении

Нейтральные страны должны вступать в НАТО, если им нужна защита - министр обороны Британии

Нейтральные страны, которые пользуются защитой НАТО, но не являются ее членами, должны присоединиться к военному Альянсу, считает министр обороны Британии Грант Шаппс.

Новости Мира •   •  5368 просмотра
Нейтральные страны должны вступать в НАТО, если им нужна защита - министр обороны Британии

Зеленский подписал закон о легализации домашних работников

Президент Зеленский подписал закон, регулирующий труд домашних работников в Украине, включая трудовые договоры, рабочее время и запрещающий отчисления на оплату жилья из их заработной платы.

Общество •   •  6185 просмотра
Зеленский подписал закон о легализации домашних работников

Рада планирует предоставить возможность руководителю САП назначать прокуроров, которые будут осуществлять надзор за ОРД: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада приняла за основу законопроект, позволяющий заместителю Генерального прокурора-руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) назначать прокуроров САП для надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

политика •   •  5515 просмотра
Рада планирует предоставить возможность руководителю САП назначать прокуроров, которые будут осуществлять надзор за ОРД: законопроект прошел первое чтение

путин стремится захватить остров Готланд и полностью контролировать Балтийское море - главнокомандующий Швеции

Президент рф владимир путин стремится получить контроль над всем Балтийским морем, включая шведский остров Готланд, предупредил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Буден.

Новости Мира •   •  5462 просмотра
путин стремится захватить остров Готланд и полностью контролировать Балтийское море - главнокомандующий Швеции

Усиление противовоздушной обороны, соглашение о безопасности и саммит НАТО: Ермак поговорил с советником Байдена

Ермак подробно проинформировал Салливана о ситуации на фронте и подчеркнул важность усиления нашей противовоздушной обороны современными западными системами. Отдельно уделили внимание соглашению о гарантиях безопасности между Украиной и США, работа над которой близится к завершению.

Война •   •  6909 просмотра
Усиление противовоздушной обороны, соглашение о безопасности и саммит НАТО: Ермак поговорил с советником Байдена

В Дании вспыхнул пожар в здании Novo Nordisk: людей эвакуировали, 100 пожарных сдерживают воспламенение

В офисном здании Novo Nordisk недалеко от Копенгагена вспыхнул крупный пожар, вызвавший эвакуацию и потребовавший около 100 пожарных для тушения пожара.

Новости Мира •   •  4599 просмотра
В Дании вспыхнул пожар в здании Novo Nordisk: людей эвакуировали, 100 пожарных сдерживают воспламенение

Швейцария ограничит воздушное пространство в районе Бюргенштока на время Саммита мира

Федеральный совет Швейцарии одобрил временное ограничение использования воздушного пространства в районе Бюргенштока в связи с Саммитом мира в Украине 15-16 июня для обеспечения безопасности мероприятия.

политика •   •  5503 просмотра
Швейцария ограничит воздушное пространство в районе Бюргенштока на время Саммита мира