Пожежа охопила приміський потяг під москвою, пасажири евакуйовані

У російському підмосков'ї спалахнула приміська електричка, пасажирів евакуювали, передає УНН із посиланням на російський Telegram-канал 112.

"Один із вагонів задимів ... біля станції Поварово-1. Склад негайно зупинили, пасажирів евакуювали. Попередньо ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Рух по гілці тимчасово обмежений.

Як повідомляє 112, загасити склад поки що не вдається. Вогонь швидко поширюється, палають уже 4 вагони. Ситуація ускладнюється тим, що склад частково стоїть на мосту та підібратися до нього непросто.