Поезд сошел с рельсов в Бруклине, пострадали по меньшей мере 103 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Поезд сошел с рельсов сегодня утром в Бруклине. В результате инцидента травмированы не менее 103 человек . Об этом УНН сообщает со ссылкой на FOX5.
Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что самой значительной травмой, зафиксированной на месте происшествия был вероятный перелом ноги. Одиннадцать из раненых были доставлены в местные больницы.
"Поезд врезался в ограничительный блок в конце пути и продолжил движение", - сказал глава МТА Том Прендергест.
По его словам, ответственность заа инцидент лежит на инженере, который должен контролировать скорость поезда на станции, которая должна ограничиваться 5-10 миль в час.
С рельсов сошел первый и частично второй вагон.
В поезде на момент инцидента было около 600 человек.