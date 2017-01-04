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Поезд сошел с рельсов в Бруклине, пострадали по меньшей мере 103 человека

Поезд сошел с рельсов в Бруклине, пострадали по меньшей мере 103 человека

Киев • УНН

 • 8019 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Поезд сошел с рельсов сегодня утром в Бруклине. В результате инцидента травмированы не менее 103 человек . Об этом УНН сообщает со ссылкой на FOX5.

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что самой значительной травмой, зафиксированной на месте происшествия был вероятный перелом ноги. Одиннадцать из раненых были доставлены в местные больницы.

"Поезд врезался в ограничительный блок в конце пути и продолжил движение", - сказал глава МТА Том Прендергест.

По его словам, ответственность заа инцидент лежит на инженере, который должен контролировать скорость поезда на станции, которая должна ограничиваться 5-10 миль в час.

С рельсов сошел первый и частично второй вагон.

В поезде на момент инцидента было около 600 человек.

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