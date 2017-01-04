Поїзд зійшов з рейок у Брукліні, постраждало щонайменше 103 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Поїзд зійшов з рейок сьогодні вранці у Брукліні. В результаті інциденту травмувалися щонайменше 103 людини. Про це УНН повідомляє із посиланням на FOX5.
Губернатор штату Ендрю Куомо заявив, що найзначнішою травмою, зафіксованою на місці події був ймовірним перелом ноги. Одинадцять з поранених були доставлені до місцевих лікарень.
“Поїзд врізався в обмежувальний блок в кінці колії і продовжив рух”, — сказав голова МТА Том Прендергест.
За його словами, відповідальність а інцидент лежить на інженерові, що мав контролювати швидкість поїзда на станції, яка мала обмежуватися 5-10 милями на годину.
З рейок зійшок перший та частково других вагони.
У поїзді на момент інциденту було близько 600 осіб.