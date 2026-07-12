После атаки БПЛА вспыхнул сызранский НПЗ в самарской области
Киев • УНН
Пожар на сызранском НПЗ возник после атаки БПЛА. Завод входит в структуру "Роснефть" и перерабатывает до 8,5 млн тонн нефти ежегодно.
На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области России произошел пожар после атаки беспилотников. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ видео очевидцев, пишет УНН.
Детали
По данным аналитиков, возгорание произошло именно на территории АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод", который входит в структуру российской компании "Роснефть". Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Самарской области и ежегодно перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.
На заводе производят бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы.
Сызранский НПЗ уже неоднократно становился целью атак беспилотников. В частности, удары по предприятию фиксировались в апреле и мае этого года. После атаки в конце мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что завод временно приостановил работу.
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