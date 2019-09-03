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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 8870 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113814 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124618 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116069 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 121756 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151441 просмотра

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Почта Великобритании выпустила почтовые марки, посвященные Элтону Джону

Почта Великобритании выпустила почтовые марки, посвященные Элтону Джону

Киев  •  УНН

 • 22439 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Королевская почта Великобритании выпустила в обращение серию почтовых марок в честь певца и композитора Элтона Джона. Об этом сообщила сама почта на собственном сайте, передает УНН.

Джон — второй музыкант в истории Соединенного Королевства, изображение которого появилось на марках. Первым стал другой британский рок-исполнитель Дэвид Боуи. “Сказать, что я был удивлен, когда Королевская почта мне об этом сообщила, значит ничего не сказать. Никогда не думал, что увижу себя на почтовой марке! Это великая честь”, — приводит The Independent слова 72-летнего певца.

На восьми из 12 марок изображены обложки самых успешных альбомов Джона, включая Honky Chateau, в который вошла композиция Rocket Man. На других четырех — фотоснимки его наиболее известных концертов, среди которых выступления на стадионе в Лос-Анджелесе в 1975 году и в Букингемском дворце в 2012 году. “Элтон — один из самых успешных британских музыкантов за всю историю. Наши марки посвящены... тому огромному вкладу, который он внес в развитие музыки”, — отметил пресс-секретарь Королевской почты Филипп Паркер.

Начав с выступлений по барам и клубам в 1960 году, Элтон Джон постепенно взбирался на мировой музыкальный Олимп, гастролируя по Великобритании и США. В 1975 году он записал пластинку Goodbye Yellow Brick Road, которая считается его лучшим сборником. Это название было им использовано для своего прощального турне Farewell Yellow Brick Road, которое началось в США в сентябре 2018 года и закончится в Лондоне 16 декабря 2020 года. За свою карьеру певец удостоился многочисленных наград и премий, а в 1998 году британская королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

Announcing the #EltonJohn @RoyalMailStamps Collection — celebrating 8 classic albums and 50 years of fantastic music. https://t.co/9wVNSxS8h3 pic.twitter.com/nxgpdWe6I4

— Elton John (@eltonofficial) September 3, 2019

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