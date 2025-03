Пошта Великої Британії випустила поштові марки, присвячені Елтону Джону

Джон — другий музикант в історії Сполученого Королівства, зображення якого з’явилося на марках. Першим став інший британський рок-виконавець Девід Боуї. “Сказати, що я був здивований, коли Королівська пошта мені про це повідомила, значить нічого не сказати. Ніколи не думав, що побачу себе на поштовій марці! Це велика честь”, — наводить The Independent слова 72-річного співака.

На восьми з 12 марок зображені обкладинки найуспішніших альбомів Джона, включаючи Honky Chateau, в який увійшла композиція Rocket Man. На інших чотирьох — фотознімки його найбільш відомих концертів, серед яких виступи на стадіоні в Лос-Анджелесі в 1975 році і в Букінгемському палаці в 2012 році. “Елтон — один з найуспішніших британських музикантів за всю історію. Наші марки присвячені... тому величезному внеску, який він вніс в розвиток музики”, — зазначив прес-секретар Королівської пошти Філіп Паркер.

Почавши з виступів в барах і клубах в 1960 році, Елтон Джон поступово піднімався на світовий музичний Олімп, гастролюючи по Великій Британії і США. У 1975 році він записав платівку Goodbye Yellow Brick Road, яка вважається його найкращою збіркою. Ця назва була використана для свого прощального турне Farewell Yellow Brick Road, яке почалося в США у вересні 2018 року і закінчиться в Лондоні 16 грудня 2020 року. За свою кар’єру співак удостоївся численних нагород і премій, а в 1998 році британська королева Єлизавета II посвятила його в лицарі.

Announcing the #EltonJohn @RoyalMailStamps Collection - celebrating 8 classic albums and 50 years of fantastic music. https://t.co/9wVNSxS8h3 pic.twitter.com/nxgpdWe6I4

— Elton John (@eltonofficial) September 3, 2019