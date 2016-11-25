Порядок пересечения линии соприкосновения в зоне АТО необходимо упростить - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правила и порядки перемещения линии соприкосновения мирными жителями должны быть упрощены. Об этом на брифинге заявил первый заместитель руководителя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Правила и порядки перемещения линии соприкосновения мирными жителями, число которых достигает 30 000 человек ежедневно, должны быть упрощены", - сказал он.
Как отметил А.Хуг, пока вооруженные люди и военная техника будут размещаться на контрольном пункте, будет существовать фактор риска для жителей.
"В дополнение к упрощенным процедурам и продолжению графика работы КПВВ необходимо перевести их на круглосуточный режим работы", - добавил А.Хуг.
Также он отметил, что на сегодня в миссии ОБСЕ насчитывается 689 наблюдателей, из которых 576 работают на Востоке Украины, 323 украинских работников и 97 других международных специалистов.