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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Порядок пересечения линии соприкосновения в зоне АТО необходимо упростить - ОБСЕ

Киев • УНН

 • 10417 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правила и порядки перемещения линии соприкосновения мирными жителями должны быть упрощены. Об этом на брифинге заявил первый заместитель руководителя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

Порядок пересечения линии соприкосновения в зоне АТО необходимо упростить - ОБСЕ

"Правила и порядки перемещения линии соприкосновения мирными жителями, число которых достигает 30 000 человек ежедневно, должны быть упрощены", - сказал он.

Как отметил А.Хуг, пока вооруженные люди и военная техника будут размещаться на контрольном пункте, будет существовать фактор риска для жителей.

"В дополнение к упрощенным процедурам и продолжению графика работы КПВВ необходимо перевести их на круглосуточный режим работы", - добавил А.Хуг.

Также он отметил, что на сегодня в миссии ОБСЕ насчитывается 689 наблюдателей, из которых 576 работают на Востоке Украины, 323 украинских работников и 97 других международных специалистов.

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