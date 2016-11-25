Порядок перетину лінії зіткнення в зоні АТО необхідно спростити – ОБСЄ

“Правила і порядки переміщення лінії зіткнення мирними жителями, кількість яких сягає до 30 тисяч осіб щодня, мають бути спрощені”, — сказав він.

Як зазначив А.Хуг, доки озброєні люди і військова техніка будуть розміщуватися на контрольному пункті, доти існуватиме фактор ризику для жителів.

“На додаток до спрощених процедур і продовження графіку роботи КПВВ необхідно перевести їх на цілодобовий режим роботи”, — додав А.Хуг.

Також він зауважив, що на сьогодні у місії ОБСЄ налічується 689 спостерігачів, з яких 576 працюють на Сході України, 323 українських працівників і 97 інших міжнародних фахівців.