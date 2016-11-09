Приспешнику террористов "ЛНР" грозит 15 лет лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Жителю Луганской области грозит до 15 лет лишения свободы за участие в деятельности террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что гражданин Украины, находясь на временно подконтрольной территории Луганской области, активно участвует в деятельности силового блока террористической организации "ЛНР".
Мужчина по телефону осуществляет сбор от жителей населенных пунктов, находящихся под контролем украинской власти, информацию о местах дислокации, количество и вооружение военных подразделений сил АТО, в том числе на территории Беловодского района и городов Северодонецк и Лисичанск Луганской области. В дальнейшем он передает информацию представителям террористической организации "ЛНР".
Поскольку соратник террористов скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Луганской области он объявлен в розыск и осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.