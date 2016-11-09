Поплічнику терористів "ЛНР" загрожує 15 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Жителю Луганщини загрожує до 15 років позбавлення волі за участь у діяльності терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що громадянин України, знаходячись на тимчасово не підконтрольній території Луганської області, бере активну участь у діяльності силового блоку терористичної організації “ЛНР”.
Чоловік по телефону здійснює збір від жителів населених пунктів, що знаходяться під контролем української влади, інформації про місця дислокації, кількість та озброєння військових підрозділів сил АТО, у тому числі на території Біловодського району та міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ Луганської області. В подальшому він передає інформацію представникам терористичної організації “ЛНР”.
Оскільки поплічник терористів переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Луганської області його оголошено у розшук та здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.