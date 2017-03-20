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Более три тысячи беженцев спасены в Средиземном море за сутки

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В Средиземном море у ливийского побережья в ходе 25 различных спасательных операций в течение 24 часов были обнаружены 3315 беженцев, передает УНН со ссылкой на Ansa.

Спасателями немецко-итальянско-французской негосударственной организации SOS Mediterranee за одну ночь из девяти плавсредств были спасены 946 беженцев, среди них 200 детей, "которые находились без сопровождения и рисковали своими жизнями ради лучшего будущего", сообщает организация в своем микроблоге Twitter.

По данным итальянской береговой охраны, с начала 2017 году в Италию прибыли уже 16 206 беженцев, при этом как минимум 542 человека погибли. На 20 марта в Риме запланирована встреча министров внутренних дел европейских стран, а также представителей североафриканских государств, которые намерены обсудить ситуацию с миграционным кризисом.

Как сообщал УНН, более 30 мигрантов были убиты на судне у берегов Йемена.

UPDATE: 946 persons saved by the #Aquarius in less than 24hrs. Almost 200 unacompinied minors risking their lives for a better future. pic.twitter.com/4BMgGfJStt

- SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 19 марта 2017 г.

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