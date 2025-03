Понад три тисячі біженців врятовані в Середземному морі за добу

Рятувальниками німецько-італійсько-французької недержавної організації SOS Mediterranee протягом однієї ночі з дев’яти плавзасобів були врятовані 946 біженців, серед них 200 дітей, “які перебували без супроводу і ризикували своїми життями заради кращого майбутнього”, повідомляє організація в своєму мікроблозі Twitter.

За даними італійської берегової охорони, з початку 2017 року в Італію прибули вже 16 206 біженців, при цьому як мінімум 542 людини загинули. На 20 березня в Римі запланована зустріч міністрів внутрішніх справ європейських країн, а також представників північноафриканських держав, які мають намір обговорити ситуацію з міграційним кризою.

Як повідомляв УНН, більше 30 мігрантів були вбиті на судні біля берегів Ємену.

UPDATE: 946 persons saved by the #Aquarius in less than 24hrs. Almost 200 unacompinied minors risking their lives for a better future. pic.twitter.com/4BMgGfJStt

— SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 19 марта 2017 г.