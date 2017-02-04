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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более тысячи мигрантов спасли в Средиземном море

Киев • УНН

 • 8556 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. За сутки 3 февраля в Средиземном море спасли 1 тыс. 300 человек. Об этом сообщила береговая охрана Италии, передает УНН со ссылкой на DW.

Более тысячи мигрантов спасли в Средиземном море

Нелегальных мигрантов спасли во время проведения 13-ти отдельных операций, лодки с ними, которые направлялись к берегам Италии, обнаружили в центральной части Средиземного моря.

Согласно сообщению, пассажиры тринадцати судов были спасены кораблями береговой охраны Италии, итальянского и британского флота, торговыми судами, и кораблями, которые принадлежат неправительственным организациям.

Таким образом, за три дня - 1-3 февраля - общее количество нелегальных мигрантов, которые были спасены в Средиземном море, составляет более 2 тыс. 600 человек. Маршрут из Ливии в Италию в последнее время является основным путем попадания мигрантов в Европу. В течение 2016 г. этим маршрутом воспользовались 181 тыс. человек, а более пяти тысяч людей во время этого опасного путешествия погибли. Кроме этого, 15 января судно со 107 мигрантами на борту затонуло у побережья Ливии. Четыре человека удалось спасти.

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